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Міністр МЗС Литви пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

П'ятниця, 14 серпня 2020, 02:01
Міністр МЗС Литви пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

МЗС Литви запропонувало в рамках Євросоюзу створити спеціальний фонд підтримки жертв політичних репресій у Білорусі.

Джерело: глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус у Twitter 

Пряма мова: "Зважаючи на те, що люди Білорусі страждають від репресій, втрачають роботу та доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі. Модальності такого фонду можуть бути визначені найближчим часом".

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Нагадаємо:

  • 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
  • За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. 
  • Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
  • Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваБілорусьтортурицензураЛукашенко
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