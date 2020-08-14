Міністр МЗС Литви пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

МЗС Литви запропонувало в рамках Євросоюзу створити спеціальний фонд підтримки жертв політичних репресій у Білорусі.

Джерело: глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус у Twitter

Пряма мова: "Зважаючи на те, що люди Білорусі страждають від репресій, втрачають роботу та доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі. Модальності такого фонду можуть бути визначені найближчим часом".

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі

Нагадаємо: