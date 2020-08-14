Глава МИД Литвы предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси

МИД Литвы предложил в рамках Евросоюза создать специальный фонд поддержки жертв политических репрессий в Беларуси.

Источник: глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter

Прямая речь: "Ввиду того, что люди Беларуси страдают от репрессий, теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси. Модальности такого фонда могут быть определены в ближайшее время".

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