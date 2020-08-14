Глава МИД Литвы предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси
Пятница, 14 августа 2020, 02:01
МИД Литвы предложил в рамках Евросоюза создать специальный фонд поддержки жертв политических репрессий в Беларуси.
Источник: глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter
Прямая речь: "Ввиду того, что люди Беларуси страдают от репрессий, теряют работу и доходы, я предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси. Модальности такого фонда могут быть определены в ближайшее время".
Читайте также:
"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников
Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси
Напомним:
- 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
- Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
- После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
- По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.