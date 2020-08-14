Протести в Білорусі: штаб кандидата висунув три вимоги Лукашенку
Штаб незареєстрованого кандидата в президенти, політв'язня Віктора Бабарико висунув три вимоги до діючої влади.
Джерело: сторінка Віктор Бабарико в Facebook
Дослівно: "Вимоги штабу Віктора Бабарика до діючої влади:
- Кінець насильства.
Негайно припинити застосування фізичної сили і затримань. Сховайте кийки, гранати, кулі. Приберіть з вулиць міст армію і ОМОН. Припиніть переслідувати людей за квіти, браслети, велосипеди, думка, пісні, прогулянки, прапори, оплески.
2. Свободу політв'язням.
Негайно випустити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і протестах. Всі вони повинні бути звільнені негайно без судів і штрафів. Виплатити компенсацію всім затриманим, побитим і покаліченим силовиками білорусам.
- Чесні нові вибори.
Оголосити нові чесні вибори до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіям, новим ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів".
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Нагадаємо:
- 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
- За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
- Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська.
- Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
- Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
- Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих.