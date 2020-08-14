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Протести в Білорусі: штаб кандидата висунув три вимоги до Лукашенка

П'ятниця, 14 серпня 2020, 02:34
Протести в Білорусі: штаб кандидата висунув три вимоги до Лукашенка

Штаб незареєстрованого кандидата в президенти, політв'язня Віктора Бабарико висунув три вимоги до діючої влади.

Джерело: сторінка Віктор Бабарико в Facebook

Дослівно: "Вимоги штабу Віктора Бабарика до діючої влади:

  1. Кінець насильства.

Негайно припинити застосування фізичної сили і затримань. Сховайте кийки, гранати, кулі. Приберіть з вулиць міст армію і ОМОН. Припиніть переслідувати людей за квіти, браслети, велосипеди, думка, пісні, прогулянки, прапори, оплески.

     2. Свободу політв'язням.

Негайно випустити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і протестах. Всі вони повинні бути звільнені негайно без судів і штрафів. Виплатити компенсацію всім затриманим, побитим і покаліченим силовиками білорусам.

  1. Чесні нові вибори.

Оголосити нові чесні вибори до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіям, новим ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів".

Деталі: За 4 години до публікації вимог у штабі опублікували відеозвернення до діючої влади, яке містить чотири пункти. Перші два ідентичні за змістом вимогам, які наведені вище. 

"3. Покажіть реальні результати голосування по кожній виборчій дільниці, надайте виборцям документи на перевірку.

4. Мери всіх міст! 15 і 16 серпня Ви повинні виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті. Дайте людям можливість мирно висловити свою думку".

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Нагадаємо:

  • 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
  • За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. 
  • Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
  • Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенковиборицензураБілорусь
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