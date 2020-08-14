Штаб незареєстрованого кандидата в президенти, політв'язня Віктора Бабарико висунув три вимоги до діючої влади.

Джерело: сторінка Віктор Бабарико в Facebook

Дослівно: "Вимоги штабу Віктора Бабарика до діючої влади:

Кінець насильства.

Негайно припинити застосування фізичної сили і затримань. Сховайте кийки, гранати, кулі. Приберіть з вулиць міст армію і ОМОН. Припиніть переслідувати людей за квіти, браслети, велосипеди, думка, пісні, прогулянки, прапори, оплески.

2. Свободу політв'язням.

Негайно випустити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і протестах. Всі вони повинні бути звільнені негайно без судів і штрафів. Виплатити компенсацію всім затриманим, побитим і покаліченим силовиками білорусам.

Чесні нові вибори.

Оголосити нові чесні вибори до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіям, новим ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів".

Деталі: За 4 години до публікації вимог у штабі опублікували відеозвернення до діючої влади, яке містить чотири пункти. Перші два ідентичні за змістом вимогам, які наведені вище.

"3. Покажіть реальні результати голосування по кожній виборчій дільниці, надайте виборцям документи на перевірку.

4. Мери всіх міст! 15 і 16 серпня Ви повинні виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті. Дайте людям можливість мирно висловити свою думку".

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