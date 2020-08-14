Протесты в Беларуси: штаб кандидата выдвинул три требования к Лукашенко

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты, политзаключенного Виктора Бабарико выдвинул три требования к действующей власти.

Источник: страница Виктор Бабарико в Facebook

Дословно: "Требования штаба Виктора Бабарико к действующей власти:

Конец насилию.

Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

Свободу политзаключённым.

Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками беларусам.

Честные новые выборы.

Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов".

Деталі: За 4 години до публікації вимог у штабі записали та опублікували відеозвернення до діючої влади, яке містить чотири пункти. Перші два ідентичні за змістом вимогам, які наведені вище.

"3. Покажіть реальні результати голосування по кожній виборчій дільниці, надайте виборцям документи на перевірку.

Мери всіх міст! 15 і 16 серпня Ви повинні виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті. Дайте людям можливість мирно висловити свою думку".

Детали: За 4 часа до публикации требований в штабе опубликовали видеообращение к действующей власти, которое содержит четыре пункта. Первые два идентичных по содержанию требованиям, указанным выше.

"3. Покажите реальные результаты голосования по каждому избирательному участку, предоставьте избирателям документы на проверку.

4. Мэры всех городов! 15 и 16 августа Вы должны выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение".

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Напомним: