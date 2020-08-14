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Голова ПА ОБСЄ звинуватив владу в Білорусі у порушенні прав людини

П'ятниця, 14 серпня 2020, 05:43

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі звинуватив владу в Білорусі у порушенні прав людини.

Джерело: Георгій Церетелі

Дослівно: "Голова ПА ОБСЄ закликав сьогодні владу в Мінську припинити використовувати репресивні тактики і повною мірою дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини".

Деталі: Церетелі закликав сторони до деескалації напруженості і діалогу, зазначивши, що "репресії та переслідування противників неприпустимі і порушують принципи ОБСЄ".

Він нагадав, що, будучи членом ОБСЄ, Білорусь гарантує, зокрема, дотримання права на мирні зібрання та свободу слова. 

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Нагадаємо:

  • 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
  • За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
  • Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. 
  • Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
  • Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих. 

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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