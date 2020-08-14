Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі звинуватив владу в Білорусі у порушенні прав людини.

Джерело: Георгій Церетелі

Дослівно: "Голова ПА ОБСЄ закликав сьогодні владу в Мінську припинити використовувати репресивні тактики і повною мірою дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини".

Деталі: Церетелі закликав сторони до деескалації напруженості і діалогу, зазначивши, що "репресії та переслідування противників неприпустимі і порушують принципи ОБСЄ".

Він нагадав, що, будучи членом ОБСЄ, Білорусь гарантує, зокрема, дотримання права на мирні зібрання та свободу слова.

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