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Глава ПА ОБСЕ обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека

Пятница, 14 августа 2020, 05:43

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обвинил власть в Беларуси в нарушении прав человека.

Источник: Георгий Церетели

Дословно: "Председатель ПА ОБСЕ призвал сегодня власти в Минске прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека".

Детали: Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалога, отметив, что "репрессии и преследования противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ".

Он напомнил, что, будучи членом ОБСЕ, Беларусь гарантирует, в частности, соблюдение права на мирные собрания и свободу слова.

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Напомним:

  • 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
  • После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
  • По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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