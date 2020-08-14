Глава ПА ОБСЕ обвинил власти Беларуси в нарушении прав человека

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели обвинил власть в Беларуси в нарушении прав человека.

Источник: Георгий Церетели

Дословно: "Председатель ПА ОБСЕ призвал сегодня власти в Минске прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека".

Детали: Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалога, отметив, что "репрессии и преследования противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ".

Он напомнил, что, будучи членом ОБСЕ, Беларусь гарантирует, в частности, соблюдение права на мирные собрания и свободу слова.

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Напомним: