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Сковороді у центрі Києва пов’язали прапор Білорусі

П'ятниця, 14 серпня 2020, 08:18
Фото Albert Lores

Жителі столичного Подолу огорнули пам’ятник філософу Григорію Сковороді у центрі Києва прапором Білорусі на знак підтримки білорусів у їхній боротьбі за демократичний режим.

Джерело: пост активіста Павла Калюка у Facebook  

Пряма мова: "Сусідки спільноти "Подоляночка" та студентки Могилянки вбрали Сковороду у біло-червоно-білий прапор на знак солідарности з білоруським народом. 7 років тому, коли український народ повстав на захист власної гідності, могилянці так само вдягали пам’ятник у прапор Євросоюзу.

Масові порушення прав та свобод людини. 26 років диктатури. Зневажання всіх демократичних цінностей. Ми знаємо і розуміємо. І ми не можемо залишатися осторонь.

Ми знаємо, що зараз ви відчуваєте страх — за своє майбутнє, перед невизначеністю, перед звірством режиму. Боятися — це нормально. Бо бояться ті, хто цінує і кому є що втрачати. Не давайте страху перемогти себе.

Насправді, режим боїться вас набагато більше. Бо ви не самі: поруч із вами завжди є люди, яким не все одно. Ви боретесь за майбутнє кожного та кожної з вас, майбутнє вашого прекрасного народу, майбутнє всього світу без чергового диктатора.

Трымайцеся, сябры, українці з вами!".

Передісторія:

  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту з діями влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
  • У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.

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Теми: БілорусьКиївакції


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