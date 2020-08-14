Сковороде в центре Киева повязали флаг Беларуси

Жители столичного Подола обернули памятник философу Григорию Сковороде в центре Киева флагом Беларуси в знак поддержки белорусов в их борьбе за демократический режим.

Источник: пост активиста Павла Калюка в Facebook

Прямая речь: "Соседки сообщества "Подоляночка" и студентки Могилянки приодели Сковороду в бело-красно-белый флаг в знак солидарности с белорусским народом. 7 лет назад, когда украинский народ встал на защиту собственного достоинства, могилянцы так же одевали памятник во флаг Евросоюза.

Массовые нарушения прав и свобод человека. 26 лет диктатуры. Пренебрежение всех демократических ценностей. Мы знаем и понимаем. И мы не можем оставаться в стороне.

Мы знаем, что сейчас вы испытываете страх – за свое будущее, перед неопределенностью, перед зверством режима. Бояться – это нормально. Потому что боятся те, кто ценит и кому есть что терять. Не давайте страху победить себя.

На самом деле, режим боится вас гораздо больше. Ибо вы не сами: рядом с вами всегда есть люди, которым не все равно. Вы боретесь за будущее каждого и каждой из вас, будущее вашего прекрасного народа, будущее всего мира без очередного диктатора.

Трымайцеся, сябры, українці з вами!".