Лукашенко приказал перебросить десантников к западной границе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу государства.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на заявление Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1"

Прямая речь: "То, что происходит на этих территориях (на западе - УП), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду с Витебская перебросить в Гродно".

Детали: В Беларуси силы специальных операций включают в себя 38-юй отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (Витебск) и 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка).

Предыстория: