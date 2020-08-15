Лукашенко приказал перебросить десантников к западной границе Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу государства.
Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на заявление Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1"
Прямая речь: "То, что происходит на этих территориях (на западе - УП), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду с Витебская перебросить в Гродно".
Детали: В Беларуси силы специальных операций включают в себя 38-юй отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (Витебск) и 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка).
Напомним: 14 августа тысячи сотрудников покинули территорию белорусской государственной химической компании "Гродно Азот", чтобы встретиться с руководством завода и города. Люди заявляют, что их голоса на выборах украли.
Предыстория:
- В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
- Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскюу представители власти вывезли в Литву.
- После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
- В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.