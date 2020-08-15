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Лукашенко приказал перебросить десантников к западной границе Беларуси

Суббота, 15 августа 2020, 23:18
Лукашенко приказал перебросить десантников к западной границе Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу государства.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на заявление Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1"

Прямая речь: "То, что происходит на этих территориях (на западе - УП), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду с Витебская перебросить в Гродно".

Детали: В Беларуси силы специальных операций включают в себя 38-юй отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (Витебск) и 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка).

Предыстория:

  • В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
  • Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскюу представители власти вывезли в Литву.
  • После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.

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Темы: БеларусьмитингиЛукашенко
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