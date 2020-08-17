"Плівки Вовка": суд повернув прокурору клопотання про відсторонення голови ДСА
Вищий антикорупційний суд повернув прокурору клопотання щодо відсторонення Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації.
Джерело: пресслужба ДСА
Дослівно: "Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.08.2020 клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Валентина Шмітько про відсторонення від посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка повернуто прокурору".
Деталі: Зазначається, що таке рішення слідча суддя прийняла, виходячи з відсутності необхідних матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи свого клопотання, та відсутності деяких процесуальних документів.
Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку особисту поруку та відмовився призначити йому заставу в 1 млн гривень.
Читайте також: "Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади
"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- НАБУ підозрює голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими,і додав, що у відставку не збирається.
- Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенкащодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.