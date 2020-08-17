"Плівки Вовка": суд повернув прокурору клопотання про відсторонення голови ДСА

Вищий антикорупційний суд повернув прокурору клопотання щодо відсторонення Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації.

Джерело: пресслужба ДСА

Дослівно: "Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.08.2020 клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Валентина Шмітько про відсторонення від посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка повернуто прокурору".

Деталі: Зазначається, що таке рішення слідча суддя прийняла, виходячи з відсутності необхідних матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи свого клопотання, та відсутності деяких процесуальних документів.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд обрав голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку особисту поруку та відмовився призначити йому заставу в 1 млн гривень.

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