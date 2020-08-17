"Пленки Вовка": суд вернул прокурору ходатайство об отстранении председателя ГСА

Высший антикоррупционный суд вернул прокурору ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации.

Источник: пресс-служба ГСА

Дословно: "Постановлением следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 17.08.2020 ходатайство старшего детектива Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Валентина Шмитько об отстранении от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка возвращено прокурору".

Детали: Отмечается, что такое решение следственная судья приняла, исходя из отсутствия необходимых материалов, которыми прокурор обосновывает доводы своего ходатайства, и отсутствия некоторых процессуальных документов.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн гривен.

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