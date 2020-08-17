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"Пленки Вовка": суд вернул прокурору ходатайство об отстранении председателя ГСА

Понедельник, 17 августа 2020, 17:12

Высший антикоррупционный суд вернул прокурору ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации.

Источник: пресс-служба ГСА

Дословно: "Постановлением следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 17.08.2020 ходатайство старшего детектива Национального бюро Второго отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Валентина Шмитько об отстранении от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка возвращено прокурору".

Детали: Отмечается, что такое решение следственная судья приняла, исходя из отсутствия необходимых материалов, которыми прокурор обосновывает доводы своего ходатайства, и отсутствия некоторых процессуальных документов.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку личное поручительство и отказался назначить залог в 1 млн гривен.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Предыстория:

  • НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Украинская правда


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