Видача "вагнерівців" РФ негативно вплине на відносини України й Білорусі – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав повернення білоруською владою бойовиків "Вагнер" до Росії недружнім кроком по відношенню до України, який негативно позначиться на відносинах двох держав.

Джерело: заява Данілова, пресслужба РНБО

Пряма мова: "На жаль, влада Білорусі ухвалила не правове рішення, яке не відповідає духу двосторонніх взаємовідносин, і є недружнім кроком по відношенню до України".

Деталі: Він зазначив, що це рішення негативно позначиться на відносинах двох держав, оскільки Україна зібрала достатньо доказів щодо участі бійців "Вагнер" у збройному конфлікті на Донбасі в складі незаконних збройних формувань Російської Федерації.

Данілов нагадав, що Офіс Генерального прокурора України ще 11 серпня звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня правоохоронними органами Білорусі. Всім цим 28 особам, серед яких 9 громадян України, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За словами секретаря РНБО, закон і повага до правових процедур вимагали від білоруської сторони іншого рішення щодо бійців "вагнерівців".

Пряма мова: "Зі своєї сторони хочемо зазначити, що Україна знайде час і можливість, маючи доказову базу, притягувати всіх винних у скоєнні злочинів на нашій території до кримінальної відповідальності, в якій би далекій країні вони не переховувалися".

Що передувало: 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

В офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що з прикрістю сприймають рішення Білорусі віддати Росії затриманих бойовиків "Вагнера".

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що офіс генпрокурора України не отримав офіційної відповіді білоруської сторони про видачу затриманих "вагнерівців" Росії.

12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

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