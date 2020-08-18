МВС Білорусі повідомило про третього загиблого учасника акцій протесту в країні – 19-річного хлопця, який потрапив під машину вночі 16 серпня.

Джерело: прес-секретар МВС Білорусі у Telegram, Єврорадіо

Дослівно: "16 серпня близько 3:20 ночі на Партизанському проспекті водій "Рено" скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині. Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП.

Відомо, що чоловік, який перебував на дорозі, був учасником масових заходів, що проходять у Мінську останніми днями.

Безпосередньо перед наїздом він перебував на проїжджій частині. Це помітив водій "Фольксвагена" і попередив пішохода про небезпеку, також попросивши відійти з дороги на тротуар. Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса "Рено"".

У той же час білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що 16 серпня о 3:20 ночі протестів вже не було, і на той час в Мінську не повідомляли про жодні масові акції.

Як пише "Єврорадіо", 19-річного хлопця, якого МВС Білорусі називає третім загиблим учасником масових акцій протесту, звали Артем Паруков. Його родичі не знають, чи він насправді брав участь у масових акціях того дня. Вони не вірять у версію про смерть хлопця, представлену поліцією.

Пряма мова двоюрідного брата загиблого: "На той момент Артем не брав участі ні в чому, він просто пішов додому. Пішохідний перехід розташований дуже близько – чому він не пішов ним? Ми вважаємо, він потрапив під машину, намагаючись утекти від когось".

Що передувало: Відповідно до звіту правозахисного громадського об'єднання "Зьвяно", щонайменше п’ятеро людей загинули та семеро госпіталізовані у критичному стані після протестів у Білорусі.

Слідчий комітет Білорусі заперечив інформацію про загибель п’яти учасників акції.

В СК стверджують, що наразі зареєстровані дві смерті: одна людина загинула у Мінську, інші – в Гомелі. Мова йде про загибель 34-річного Олександра Тарайковського та 25-річного Олександра Вихора.

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