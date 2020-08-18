МВД Беларуси сообщило о третьем погибшем участнике акций протеста в стране – 19-летнем парне, который попал под машину ночью 16 августа.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "16 августа около 3:20 ночи на Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.

Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено"".

Что предшествовало: Согласно отчету правозащитного общественного объединения "Зьвяно", по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси опроверг информацию о гибели пяти участников акции.

В СК утверждают, что на данный момент зарегистрированы две смерти: один человек погиб в Минске, второй – в Гомеле. Речь идет о гибели 34-летнего Александра Тарайковского и 25-летнего Александра Вихоря.

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