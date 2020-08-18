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МВД Беларуси сообщило о смерти еще одного участника акций: сбила машина

Вторник, 18 августа 2020, 15:45
фото МВД Беларуси

МВД Беларуси сообщило о третьем погибшем участнике акций протеста в стране – 19-летнем парне, который попал под машину ночью 16 августа.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram

Дословно: "16 августа около 3:20 ночи на Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Известно, что находящийся на дороге мужчина являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.

Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель "Фольксвагена" и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса "Рено"".

Что предшествовало: Согласно отчету правозащитного общественного объединения "Зьвяно", по меньшей мере пять человек погибли и семеро госпитализированы в критическом состоянии после протестов в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси опроверг информацию о гибели пяти участников акции.

В СК утверждают, что на данный момент зарегистрированы две смерти: один человек погиб в Минске, второй – в Гомеле. Речь идет о гибели 34-летнего Александра Тарайковского и 25-летнего Александра Вихоря

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, у Светланы Тихановской - 10,1%.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.
  • TUT.BY удалось поговорить с некоторыми людьми, которые на мирных митингах получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение и реабилитацию. Издание писало, что в больницах находится свыше 150 людей, которых на мирных митингах покалечили белорусские силовики.

Украинская правда
Темы: БеларусьакцииДТП


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