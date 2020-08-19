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СБУ прокоментувала "вагнерівську спецоперацію": "Фантастичний сценарій"

Середа, 19 серпня 2020, 12:26

Служба безпеки України категорично заперечує участь у так званій "вагнеревській спецоперації" і заявляє, що жоден співробітник служби не брав участі в розмовах із бойовиками.

Джерело: заява СБУ у Facebook

Дослівно: "Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні".

"Жоден співробітник Служби безпеки України не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як "офіцер СБУ", є домислом та свідомою маніпуляцією".

Деталі: СБУ наполягає, що дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є фейком.

Що цьому передувало:

Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

Журналістка Яніна Соколова опублікувала на своєму Youtube-каналі записи з вербуванням російських військових, під час яких вони розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.  

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, якого призначили на посаду 5 серпня, запевнив, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
  • 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали 29 липня.

Українська правда
Теми: СБУРосія


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