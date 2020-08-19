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СБУ прокомментировала "вагнеровскую спецоперацию": "Фантастический сценарий"

Среда, 19 августа 2020, 12:26
СБУ прокомментировала вагнеровскую спецоперацию: Фантастический сценарий

Служба безопасности Украины категорически отрицает участие в так называемой "вагнеревськой спецоперации" и заявляет, что ни один сотрудник службы не участвовал в разговорах с боевиками.

Источник: заявление СБУ в Facebook

Дословно: "Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные "вброс" имеют целью нанесение вреда Украине".

"Ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрования одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией".

Детали: СБУ настаивает, что данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются фейком.

Что этому предшествовало:

Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.

Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

Предыстория:

  • Согласно информации источников УП украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.
  • 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУРосcия
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