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Дело "вагнеровцев": экс-начальник ГУР говорит о домыслах, журналист настаивает на госизмене

Среда, 19 августа 2020, 19:59
Дело вагнеровцев: экс-начальник ГУР говорит о домыслах, журналист настаивает на госизмене

Уволенный в августе начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба считает, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по т.н. "делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины.

Источник: Бурба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", журналист Юрий Бутусов в Facebook

Прямая речь Бурбы: "Сразу и прямо хочу заявить, Комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины…

Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И проводят соответствующее документирование тех или иных действий. Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных "расследований", придуманных и реализованных, российскими спецтехнологами недопустимо".

Детали: Бурба назвал "нелепыми домыслами" версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам".

На просьбу прокомментировать распространяемую в СМИ информацию о том, что операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны окружения президента, он ответил: "Такая информация отсутствует".

В то же время журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил, что задержание "вагнеровцев" планировалось СБУ, но сорвалось из-за утечки из Офиса президента, утверждает, что заявление Бурбы подготовлено пиарщиками ОП, а также настаивает на факте государственной измены, и требует от президента Зеленского немедленного реагирования - потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене. Бутусов также отметил, что готов давать показания.

Прямая речь Бутусова: "Подсказываю: произошло разглашение информации об уголовном деле № 42014000000000457 в рамках которого проводилась операция. Я называю номер дела - и власти обязаны начать расследование, а что же в этом деле было, и почему произошел провал операции, в рамках которой было открыто производство. За это надо нести ответственность - и надо определить - кто же именно разгласил.

Господин президент, моя статья - это заявление о преступлении, подозрение в государственной измене, которое касается лично вас.

Указаны имена всех участников совещания в Офисе президента - и совершенно понятно, кого именно надо допросить. Сегодня целый ряд народных депутатов заявили о провале секретной операции - и на это также обязаны реагировать правоохранительные органы.

И реагировать президент обязан согласно закону Украины - а именно, потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене. Это не опция - это закон".

Предыстория:

  • 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.
  • Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
  • Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

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