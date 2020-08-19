Дело "вагнеровцев": экс-начальник ГУР говорит о домыслах, журналист настаивает на госизмене
Уволенный в августе начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба считает, что "дезинформация и домыслы", распространяемые в прессе по т.н. "делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины.
Источник: Бурба в интервью агентству "Интерфакс-Украина", журналист Юрий Бутусов в Facebook
Прямая речь Бурбы: "Сразу и прямо хочу заявить, Комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу "вагнеровцев" в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины…
Безусловно, наши оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны. И проводят соответствующее документирование тех или иных действий. Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных "расследований", придуманных и реализованных, российскими спецтехнологами недопустимо".
Детали: Бурба назвал "нелепыми домыслами" версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам".
На просьбу прокомментировать распространяемую в СМИ информацию о том, что операция спецслужб Украины по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны окружения президента, он ответил: "Такая информация отсутствует".
В то же время журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил, что задержание "вагнеровцев" планировалось СБУ, но сорвалось из-за утечки из Офиса президента, утверждает, что заявление Бурбы подготовлено пиарщиками ОП, а также настаивает на факте государственной измены, и требует от президента Зеленского немедленного реагирования - потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене. Бутусов также отметил, что готов давать показания.
Прямая речь Бутусова: "Подсказываю: произошло разглашение информации об уголовном деле № 42014000000000457 в рамках которого проводилась операция. Я называю номер дела - и власти обязаны начать расследование, а что же в этом деле было, и почему произошел провал операции, в рамках которой было открыто производство. За это надо нести ответственность - и надо определить - кто же именно разгласил.
Господин президент, моя статья - это заявление о преступлении, подозрение в государственной измене, которое касается лично вас.
Указаны имена всех участников совещания в Офисе президента - и совершенно понятно, кого именно надо допросить. Сегодня целый ряд народных депутатов заявили о провале секретной операции - и на это также обязаны реагировать правоохранительные органы.
И реагировать президент обязан согласно закону Украины - а именно, потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене. Это не опция - это закон".
Предыстория:
- 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офиса президента, спецоперация провалилась.
- Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, заверил, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.