ТКГ погодила 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення

На засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) її учасники погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "Нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року.

Це дасть змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів Нормандського формату, досягнутих у Парижі, та наблизитися до проведення саміту "Нормандської четвірки" в Берліні.

Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів".

Що передувало: На відео-засіданні ТКГ представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.

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