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ТКГ погодила 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення

Четвер, 20 серпня 2020, 00:41

На засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) її учасники погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.

Джерело: Офіс президента 

Дослівно: "У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "Нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року.

Це дасть змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів Нормандського формату, досягнутих у Парижі, та наблизитися до проведення саміту "Нормандської четвірки" в Берліні.

Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів".

Що передувало: На відео-засіданні ТКГ представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.

Передісторія:

  • 9 червня вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей. Це відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк.
  • 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму
  • 30 липня стало відомо, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак запропонував відмовитися від переговорів щодо Донбасу на рівні радників, він фактично відмовився вести переговори з Андрієм Єрмаком, а запропонував головам МЗС домовлятися. В офісі Володимира Зеленського назвали це "дипломатичною грою".
  • Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.

Теми: Офіс президентаООСРосіявійнаОБСЄ


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