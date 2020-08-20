ТКГ согласовала 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения
На заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) ее участники согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.
Источник: Офис президента
Дословно: "В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита" Нормандской четверки "от 9 декабря 2019 года.
Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине.
Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.
Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новых участков разведения сил и средств".
Что предшествовало: На видео-заседании ТКГ представители ОРДЛО заблокировали переговоры, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.
Предыстория:
- 9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.
- 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.
- 30 июля стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбасса на уровне советников, он фактически отказался вести переговоры с Андреем Ермаком, а предложил главам МИД договариваться. В офисе Владимира Зеленского назвали это "дипломатической игрой".
- Кравчук заявил, что компромиссы будут, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.