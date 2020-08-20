Справа Гандзюк: Суд заарештував Мангера і Левіна

Дніпровський суд Києва заарештував до 18 жовтня фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: Трансляція засідання суду

Деталі: За рішенням судді, Владислав Мангер і Олексій Левін заарештовані без права внесення застави до 18 жовтня.

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Справа Гандзюк у прізвищах. Кого покарали за смерть активістки

Передісторія: