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Трамп прокоментував отруєння Навального

П'ятниця, 21 серпня 2020, 02:26

Президент США Дональд Трамп заявив, що США слідкують за ситуацією навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Трамп під час брифінгу у Білому домі

Деталі: "Ми слідкуємо за цим", – відповів президент на прохання прокоментувати ситуацію. Трамп також додав, що невдовзі йому підготують доповідь щодо отруєння політика.

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
  • "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
  • У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
  • Пізніше штаб Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Українська правда
Теми: ТрампНавальний


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