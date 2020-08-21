Трамп прокоментував отруєння Навального

Президент США Дональд Трамп заявив, що США слідкують за ситуацією навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Трамп під час брифінгу у Білому домі

Деталі: "Ми слідкуємо за цим", – відповів президент на прохання прокоментувати ситуацію. Трамп також додав, що невдовзі йому підготують доповідь щодо отруєння політика.

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