Трамп прокомментировал отравление Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Трамп во время брифинга в Белом доме

Детали: "Мы следим за этим", -–сказал президент на просьбу прокомментировать ситуацию. Трамп также добавил, что вскоре ему подготовят доклад об отравлении политика.

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