Трамп прокомментировал отравление Навального
Пятница, 21 августа 2020, 02:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник: Трамп во время брифинга в Белом доме
Детали: "Мы следим за этим", -–сказал президент на просьбу прокомментировать ситуацию. Трамп также добавил, что вскоре ему подготовят доклад об отравлении политика.
Предыстория:
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
- "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
- В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
- Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.
Украинская правда