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Трамп прокомментировал отравление Навального

Пятница, 21 августа 2020, 02:26

Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Трамп во время брифинга в Белом доме

Детали: "Мы следим за этим", -–сказал президент на просьбу прокомментировать ситуацию. Трамп также добавил, что вскоре ему подготовят доклад об отравлении политика.

Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
  • Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

Украинская правда
Темы: ТрампНавальный


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