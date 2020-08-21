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Лікарі відмовили в перевезенні Олексія Навального за кордон

П'ятниця, 21 серпня 2020, 08:34

Головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, депутат партії "Єдина Росія" Олександр Мураховський, в якій перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, відмовився видати дозвіл на його перевезення до лікарні за кордоном.

Джерело: прессекретар політика Кіра Ярмиш в Twitter

Пряма мова: "Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо".

Деталі: За її словами, заборона на перевезення Навального - "це замах на його життя, який прямо зараз здійснюють лікарі і брехлива влада, яка це санкціонувала".

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
  • "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
  • У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
  • Пізніше штаб Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Теми: РосіяПутінопозиція


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