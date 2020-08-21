Лікарі відмовили в перевезенні Олексія Навального за кордон
Головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, депутат партії "Єдина Росія" Олександр Мураховський, в якій перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, відмовився видати дозвіл на його перевезення до лікарні за кордоном.
Джерело: прессекретар політика Кіра Ярмиш в Twitter
Пряма мова: "Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо".
Деталі: За її словами, заборона на перевезення Навального - "це замах на його життя, який прямо зараз здійснюють лікарі і брехлива влада, яка це санкціонувала".
Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
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Передісторія:
- 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
- За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
- "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
- У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
- Пізніше штаб Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.