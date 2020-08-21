Лікарі відмовили в перевезенні Олексія Навального за кордон

Головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, депутат партії "Єдина Росія" Олександр Мураховський, в якій перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, відмовився видати дозвіл на його перевезення до лікарні за кордоном.

Джерело: прессекретар політика Кіра Ярмиш в Twitter

Пряма мова: "Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо".

Деталі: За її словами, заборона на перевезення Навального - "це замах на його життя, який прямо зараз здійснюють лікарі і брехлива влада, яка це санкціонувала".

Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

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