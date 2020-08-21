Врачи отказали в перевозке Алексея Навального за границу

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, депутат партии "Единая Россия" Александр Мураховский, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на его перевозку в больницу за рубежом.

Источник: пресс секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь: "Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабельный. Состояние нестабилен. Решение родственников для его перевозки недостаточно".

Детали: По ее словам, запрет на перевозку Навального - "это покушение на его жизнь, прямо сейчас осуществляют врачи и лживая власть, это санкционировала".

Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Читайте також: Російський опозиціонер Навальний у комі. Розповідаємо про його найгучніші розслідування та їхніх героїв

Предыстория: