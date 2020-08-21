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Врачи отказали в перевозке Алексея Навального за границу

Пятница, 21 августа 2020, 08:34
Врачи отказали в перевозке Алексея Навального за границу

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, депутат партии "Единая Россия" Александр Мураховский, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на его перевозку в больницу за рубежом.

Источник: пресс секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь: "Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабельный. Состояние нестабилен. Решение родственников для его перевозки недостаточно".

Детали: По ее словам, запрет на перевозку Навального - "это покушение на его жизнь, прямо сейчас осуществляют врачи и лживая власть, это санкционировала".

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Предыстория:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
  • По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
  • "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
  • В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
  • Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутиноппозиция
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