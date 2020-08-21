Врачи отказали в перевозке Алексея Навального за границу
Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, депутат партии "Единая Россия" Александр Мураховский, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на его перевозку в больницу за рубежом.
Источник: пресс секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter
Прямая речь: "Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабельный. Состояние нестабилен. Решение родственников для его перевозки недостаточно".
Детали: По ее словам, запрет на перевозку Навального - "это покушение на его жизнь, прямо сейчас осуществляют врачи и лживая власть, это санкционировала".
Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
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Предыстория:
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.
- "Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.
- В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
- Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.