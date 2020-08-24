У Німеччині заявили, що є ймовірність отруєння Навального

В уряді Німеччини вважають, що особиста охорона російського опозиціонера Олексія Навального необхідна, оскільки він, можливо, став жертвою отруєння.

Джерело: офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт на прес-конференції, повідомляє Reuters, "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit, прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у Twitter

Пряма мова Зайберта: "Оскільки існує певна ймовірність отруєння, необхідний захист".

"Є підозра, що пан Навальний був отруєний, адже, на жаль, було кілька таких ймовірних випадків в новітній російській історії"

Деталі: За словами Зайберта, у будь-якому випадку, федеральний уряд вимагає "повної прозорості" під час розслідування інциденту.

Федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас висловився в Києві більш обережно. Сказав, що треба провести розслідування і дочекатися додаткової інформації, в тому числі із клініки Charite, де опозиціонер зараз перебуває на лікуванні.

У той же час, прес-секретар Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в неділю закінчився термін, відведений для порушення російськими правоохоронцями кримінальної справи про отруєння Навального, справа не була порушена.

В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020

Дослівно Ярмиш: "У четвер відразу після госпіталізації Олексія ми подали заяву про отруєння в СК в Москві і в поліцію в Томську. Рішення про порушення справи по закону приймається за 3 дні. Термін закінчився о 13.30 неділі. Справу досі не порушено".

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