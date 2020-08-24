В правительстве Германии считают, что личная охрана российского оппозиционера Алексея Навального необходима, поскольку он, возможно, стал жертвой отравления.

Источник: официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на пресс-конференции, сообщает Reuters, "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit., пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь: "Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита".

"Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен, ведь, к сожалению, было несколько таких возможных случаев в новейшей российской истории"

Детали: По его словам, в любом случае, федеральное правительство требует "полной прозрачности" при расследовании инцидента.

Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас высказался в Киеве более осторожно. Он сказал, что надо провести расследование и дождаться дополнительной информации, в том числе из клиники Charite, где оппозиционер сейчас находится на лечении.

В то же время, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в воскресенье истек срок, отведенный для возбуждения российскими правоохранителями уголовного дела об отравлении Навального, дело не было возбуждено.

В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020

Дословно Ярмыш: "В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено".