В Германии заявили, что есть вероятность отравления Навального
В правительстве Германии считают, что личная охрана российского оппозиционера Алексея Навального необходима, поскольку он, возможно, стал жертвой отравления.
Источник: официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на пресс-конференции, сообщает Reuters, "Европейская правда" со ссылкой на Die Zeit., пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter
Прямая речь: "Поскольку существует определенная вероятность отравления, необходима защита".
"Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен, ведь, к сожалению, было несколько таких возможных случаев в новейшей российской истории"
Детали: По его словам, в любом случае, федеральное правительство требует "полной прозрачности" при расследовании инцидента.
Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас высказался в Киеве более осторожно. Он сказал, что надо провести расследование и дождаться дополнительной информации, в том числе из клиники Charite, где оппозиционер сейчас находится на лечении.
В то же время, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в воскресенье истек срок, отведенный для возбуждения российскими правоохранителями уголовного дела об отравлении Навального, дело не было возбуждено.
В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 24, 2020
Дословно Ярмыш: "В четверг сразу после госпитализации Алексея мы подали заявление об отравлении в СК в Москве и в полицию в Томске. Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено".
Читайте также: Российский оппозиционер Навальный в коме. Рассказываем о его самых громких расследованиях и их героев
Предыстория:
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, вероятно, с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".
- По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком.
- Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ. Там же заявили, что не нашли следов яда.
- В субботу утром Навального перевезли в Берлин, он находится в клинике Charite.