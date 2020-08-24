Під Офісом генпрокурора – акція з вимогою звільнити підозрюваних у справі Шеремета

Біля Офісу генерального прокурора активісти вимагають звільнення всіх підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Мова про музиканта Андрія Антоненка "Ріффмастера", лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Джерело: Нацполіція, ініціатива Free Antonenko у Facebook

Деталі: Учасники акції зазначили, що знаходяться під ОГП на вулиці Різницькій і збираються залишитися на ніч.

При цьому правоохоронці нарахували близько 50 учасників мітингу.

Дослівно поліція: "Сьогодні, 24 серпня, о 16:20, до будівлі Офісу генерального прокурора прибули біля 50 представників різних громадських формувань із гаслами щодо звільнення з-під варти начебто незаконно утримуваних осіб, причетних до вчинення у 2016 році в місті Києві умисного вбивства Шеремета Павла. На даний час більша частина учасників акції залишила місце проведення масового заходу. Однак, навпроти входу до будівлі ОГП, через дорогу, протестувальники встановили три імітаційні намети, біля яких, на даний час, перебувають 25 осіб різної вікової групи та, попередньо, мають намір залишитися на місці до ранку 25 серпня.

Додатково: Завтра, 25 серпня у шевченківському суді Києва о 13:00 має відбутися засідання, на якому суддя вирішуватиме долю Андрія Антоненка. Активісти сподіваються, що "Ріффмастера" відпустять з-під варти, і саме цим аргументують продовження акції до вівторка.

Друзі, ми вже біля Генпрокуратури. Різницька 13/15. Ми залишаємось тут на ніч! Приходьте! Завтра, 25.08. В... Опубліковано Free Riff Понеділок, 24 серпня 2020 р.

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