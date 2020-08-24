Под Офисом генпрокурора – акция с требованием освободить подозреваемых в деле Шеремета

Возле Офиса генерального прокурора активисты требуют освобождения всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь о музыканте Андрее Антоненко "Риффмастере", враче и волонтере Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь.

Источник: Нацполиция, инициатива Free Antonenko в Facebook

Детали: Участники акции отметили, что находятся под ОГП на улице Резницкой и собираются остаться там на ночь.

При этом правоохранители насчитали около 50 участников митинга.

Дословно полиция: "Сегодня, 24 августа, в 16:20, к зданию Офиса генерального прокурора прибыли около 50 представителей различных общественных организаций с лозунгами об освобождении из-под стражи якобы незаконно удерживаемых лиц, причастных к совершению в 2016 году в городе Киеве умышленного убийства Павла Шеремета. В настоящее время большая часть участников акции покинула место проведения массового мероприятия. Однако, напротив входа в здание ОГП, через дорогу, протестующие установили три имитационные палатки, возле которых, на данное время, находятся 25 человек разной возрастной группы и, предварительно, они намерены остаться на месте до утра 25 августа"

Дополнительно: Завтра, 25 августа, в Шевченковском суде Киева в 13: 00 должно состояться заседание, на котором судья будет решать судьбу Андрея Антоненко. Активисты надеются, что "Риффмастера" отпустят из-под стражи, и именно этим аргументируют продление акции до вторника.

Друзі, ми вже біля Генпрокуратури. Різницька 13/15. Ми залишаємось тут на ніч! Приходьте! Завтра, 25.08. В... Опубліковано Free Riff Понеділок, 24 серпня 2020 р.

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Напомним: ранее часть участников Марша Независимости пришли под Офис президента с требованием освободить фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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