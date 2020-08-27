Головні новини середи і ночі: карантин до листопада, закриття кордонів

Уряд продовжив карантин ще на 2 місяці і знову закрив кордони для іноземців — актуальні новини 26 серпня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року.

Про кордони

Уряд знову закриває кордони для іноземних громадян — рішення діятиме з опівночі 29 серпня до 28 вересня включно.

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