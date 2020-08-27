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Главные новости среды и ночи: карантин до ноября, закрытие границ

Четверг, 27 августа 2020, 08:00

Кабмин продолжил карантин еще на 2 месяцы и снова закрыл границы для иностранцев — актуальные новости 26 августа.

О карантине

Кабинет министров продолжил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года.

О границах

Правительство закрывает границы для иностранных граждан — решение будет действовать с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно.

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Темы: коронавирус
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