Новини 27 серпня: ОП та авторські права, Путін та силовики для Білорусі

ОП відредагував відео концерту до Дня Незалежності, щоб приховати порушення, Путін допускає вторгнення російських силовиків у Білорусь — актуальні новини 27 серпня.

Про фейл ОП

В ОП пояснили, що авторські права виконавців під час співів у День Незалежності не були порушені — використовувались лише фрагменти пісень, а під кожним з них було вказане посилання на автора.

Пізніше з’ясувалось, що Офіс президента відредагував відео концерту, щоб приховати порушення — на відміну від оригінальної версії відео в оновленій вказується автор слів та музики кожної композиції.

Про російських силовиків

Путін заявив, що в Росії сформовано резерв із силовиків, який у разі потреби можуть відправити до Білорусі — про це, за словами президента РФ, його попросив Лукашенко.

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