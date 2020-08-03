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Глава МЗС Молдови прибуде до Києва 4 серпня

Понеділок, 3 серпня 2020, 13:16

Глава МЗС Молдови прибуде з офіційним візитом до Києва у вівторок, 4 серпня.

Як пише "Європейська правда", відповідне оголошення з’явилося на сайті міністерства закордонних справ України.

"У вівторок, 4 серпня, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля відвідає Україну з робочим візитом, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на зустрічі міністри скоординують взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, включно зі взаємодією у міжнародних організаціях, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи.

Також планують обговорювати питання зміцнення регіональної безпеки, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, спрощення процедур перетину державного кордону громадянами обох країн.

Підготовку візиту цього тижня раніше підтверджував заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. 

Теми: МолдоваУкраїна
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