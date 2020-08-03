Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава МЗС Молдови прибуде до Києва 4 серпня

Понеділок, 3 серпня 2020, 13:16

Глава МЗС Молдови прибуде з офіційним візитом до Києва у вівторок, 4 серпня.

Як пише "Європейська правда", відповідне оголошення з’явилося на сайті міністерства закордонних справ України.

"У вівторок, 4 серпня, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля відвідає Україну з робочим візитом, під час якого зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на зустрічі міністри скоординують взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, включно зі взаємодією у міжнародних організаціях, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи.

Також планують обговорювати питання зміцнення регіональної безпеки, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, спрощення процедур перетину державного кордону громадянами обох країн.

Підготовку візиту цього тижня раніше підтверджував заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар. 

Теми: МолдоваУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЧоловік захопив банк у центрі Києва і погрожує підірвати бізнес-центр

інфографіка Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих

відеоМер Тернополя – владі про зупинку транспорту: Ви вирішили, що ви господарі? Ви – слуги

Суркіс заявив, що готовий продати "Динамо"

У неділю в Україні виявили 990 випадків коронавірусу, Франківщина – друга   

відеоНа Хрещатику чоловік облив із каністри авто і підпалив шини

Усі новини...
Молдова
Ветерани вийшли на протест у Кишиневі після затримань демонстрантів
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
Польща передає Україні засоби для боротьби з коронавірусом
Останні новини
13:22
Луцька міськрада відкинула жорсткий карантин і обіцяє допомогу бізнесу
13:20
Тернопіль відмовився від суворого карантину: "Така блoкада була за часів татар"
13:16
Глава МЗС Молдови прибуде до Києва 4 серпня
13:10
Нефьодову запропонували працювати в Агентстві зони відчуження
13:08
фото В аварії на Київщині загинули 4 людей
13:04
фото, відеоАваков нагородив поліцейських за ліквідацію "полтавського терориста"
12:50
фотоЧоловік захопив банк у центрі Києва і погрожує підірвати бізнес-центр
12:39
Cправа газового бізнесу оточення Порошенка: НАБУ оголосило 6 підозр
12:36
В умовах пандемії COVID-19 з осені варто вакцинуватися від грипу. Експерти пояснюють чому
12:35
фото, відеоНа Одещині вдруге за рік затримали рекордну партію кокаїну з Еквадору
Усі новини...