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Доки в Києві розбиралися з "терористом" у банку, у Львові "замінували" три суди

Понеділок, 3 серпня 2020, 16:43

Поліція Львова не виявила вибухонебезпечних предметів у приміщенні, в якому розташовані три суди: Галицький та Сихівський районні, а також Львівський окружний адміністративний.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно поліція: "3 серпня о 14.20 у поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який знаходиться на вулиці Чоловського у Львові.

На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції, патрульні поліцейські та фахівці інших служб.

З приміщення, у якому знаходяться Галицький та Сихівський районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд евакуювали близько 200 працівників та відвідувачів".

 

Оновлено: Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Поліцейські вживають усі заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теми: Львівсудполіція


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