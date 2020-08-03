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Доки в Києві розбиралися з "терористом" у банку, у Львові "замінували" три суди

Понеділок, 3 серпня 2020, 16:43
Доки в Києві розбиралися з терористом у банку, у Львові замінували три суди

Поліція Львова не виявила вибухонебезпечних предметів у приміщенні, в якому розташовані три суди: Галицький та Сихівський районні, а також Львівський окружний адміністративний.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно поліція: "3 серпня о 14.20 у поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який знаходиться на вулиці Чоловського у Львові.

На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції, патрульні поліцейські та фахівці інших служб.

З приміщення, у якому знаходяться Галицький та Сихівський районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд евакуювали близько 200 працівників та відвідувачів".

 

Оновлено: Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Поліцейські вживають усі заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівсудполіція
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