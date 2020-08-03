Доки в Києві розбиралися з "терористом" у банку, у Львові "замінували" три суди
Поліція Львова не виявила вибухонебезпечних предметів у приміщенні, в якому розташовані три суди: Галицький та Сихівський районні, а також Львівський окружний адміністративний.
Джерело: поліція Львівської області
Дослівно поліція: "3 серпня о 14.20 у поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який знаходиться на вулиці Чоловського у Львові.
На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції, патрульні поліцейські та фахівці інших служб.
З приміщення, у якому знаходяться Галицький та Сихівський районні суди, а також Львівський окружний адміністративний суд евакуювали близько 200 працівників та відвідувачів".
Оновлено: Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.
Поліцейські вживають усі заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Передісторія:
- 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку "Універсал Банк" у бізнес-центрі "Леонардо" і погрожував вибухівкою. Згодом стало відомо, що це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Він вимагав до себе ЗМІ і заявляв, що в разі його ліквідації станеться вибух.
- Близько 14:50 спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру. Вибуху не сталося.
- Це вже третій гучний "терористичний" епізод в Україні за останні пару тижнів, про які повідомляли силовики. Йому передували захоплення пасажирів автобуса у заручники в Луцьку (зловмисник здався сам) та захоплення поліцейського в заручники на Полтавщині чоловіком, якого намагалися затримати за викрадення авто (останнього застрелили після 8 днів пошуку, він підірвався з власною гранатою).