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Головні новини суботи і ночі: повторне зараження COVID-19, підвищення мінімальної зарплати

Неділя, 30 серпня 2020, 08:00

Науковці США також виявили перший випадок повторного зараження коронавірусом, Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати — актуальні новини 29 серпня.

Про зараження COVID-19

У 25-річного жителя штату Невада підтвердили повторне зараження коронавірусом.

Раніше дослідники з Гонконзького університету вже повідомляли про підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом у Китаї.

Про мінімалку

Президент затвердив Закон "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5000 гривень.

В Офісі президента нагадали, що підвищення "мінімалки" з вересня поточного року є першим етапом, другим стане підвищення з 2021 року до 6 тисяч гривень, а протягом 2021 року мінімальна зарплата має зрости до 6,5 тисяч гривень.

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Теми: Зеленськийкоронавірус


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