Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости субботы и ночи: повторное заражение COVID-19, повышение минимальной зарплаты

Воскресенье, 30 августа 2020, 08:00

Ученые США также обнаружили первый случай повторного заражения коронавирусом, Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты — актуальные новости 29 августа.

О заражении COVID-19

У 25-летнего жителя штата Невада подтвердили повторное заражение коронавирусом.

Ранее исследователи из Гонконгского университета уже сообщали о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в Китае.

О минималке

Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5000 гривен.

В Офисе президента напомнили, что повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 30 серпня здійснити відразу два космічних запуски. За стартом першої ракети можна спостерігати о 10:12 EDT (17:12 за Києвом).

У Сімферополі та ще у 39 населених пунктах Сімферопольського й Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води кримчанам, а в межах економії цього цінного для півострова ресурсу окупаційна влада взялася шукати способи мінімізувати втрати води.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнає легітимність виборів у Білорусі.

Темы: Зеленскийкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдепе США раскрыли детали разговора Помпео с Зеленским

Ученые США выявили первый случай повторного заражения Covid-19 в стране

видео, фотоВ Минске прошел Женский марш солидарности, не обошлось без столкновения с силовиками

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Крым переходит в режим экономии воды – сначала Симферополь и Бахчисарай

фотоАзаров: Умер бывший вице-премьер Украины

Все новости...
Зеленский
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты
Разумков подписал закон об увеличении "минималки": дальше дело за Зеленским
Представитель президента в КС: Зеленский может издать указ об увольнении Сытника
Последние новости
08:12
В Госдепе США раскрыли детали разговора Помпео с Зеленским
08:00
Главные новости субботы и ночи: повторное заражение COVID-19, повышение минимальной зарплаты
07:02
Вооруженные формирования России на Донбассе продолжают вести обстрелы и проводить инженерные работы
06:07
Госдеп прокомментировал заявление Путина о задержании наемников "Вагнера" ​​в Беларуси
04:54
В Беларуси задержали координатора стачкома государственного университета
04:04
ФотоПротестующие против карантинных ограничений штурмовали Рейхстаг
02:21
В мировом антирейтинге COVID-19 Украина уже на 12-м месте
01:23
SpaceX запустит в один день сразу две ракеты
00:17
За время пандемии в Черновицкой области COVID-19 обнаружили у более 10 000 человек
23:59
В "Слуге народа" допускают кадровые ротации в нескольких министерствах
Все новости...