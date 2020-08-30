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Главные новости субботы и ночи: повторное заражение COVID-19, повышение минимальной зарплаты

Воскресенье, 30 августа 2020, 08:00

Ученые США также обнаружили первый случай повторного заражения коронавирусом, Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты — актуальные новости 29 августа.

О заражении COVID-19

У 25-летнего жителя штата Невада подтвердили повторное заражение коронавирусом.

Ранее исследователи из Гонконгского университета уже сообщали о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в Китае.

О минималке

Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5000 гривен.

В Офисе президента напомнили, что повышение "минималки" с сентября текущего года является первым этапом, вторым станет повышение с 2021 года до 6 тысяч гривен, а в течение 2021 года минимальная зарплата должна вырасти до 6,5 тысяч гривен.

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Темы: Зеленскийкоронавирус
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