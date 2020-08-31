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МВС: Комісія назвала експертизу щодо Кузьменко об’єктивною

Понеділок, 31 серпня 2020, 22:17
МВС: Комісія назвала експертизу щодо Кузьменко об’єктивною

Експерти не вийшли за межі компетенції та надали об’єктивний письмовий висновок експертизи ходи підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, повідомили під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії.

Джерело: департамент комунікації МВС з посиланням на засідання ЦЕКК

Дослівно: "Згідно з висновком ЦЕКК, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок. Варто зазначити, ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур.

За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання".

Що було раніше: 31 серпня адвокат Кузьменко повідомив, що після скарги захисту Кузьменко двох судових експертів притягнули до дисциплінарної відповідальності

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.

Українська правда

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Теми: Справа ШереметаМВС
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