Експерти не вийшли за межі компетенції та надали об’єктивний письмовий висновок експертизи ходи підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, повідомили під час засідання дисциплінарної палати Центральної експертно-кваліфікаційної комісії.

Джерело: департамент комунікації МВС з посиланням на засідання ЦЕКК

Дослівно: "Згідно з висновком ЦЕКК, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не вийшли за межі компетенції, провели повне дослідження, надали обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок. Варто зазначити, ЦЕКК оцінювала не суть експертних висновків, а дотримання процедур.

За результатами оцінювання дотримання процедур у комісії виникли певні зауваження. Питання про оскарження рішення ЦЕКК буде вирішено після його отримання".

Що було раніше: 31 серпня адвокат Кузьменко повідомив, що після скарги захисту Кузьменко двох судових експертів притягнули до дисциплінарної відповідальності.

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