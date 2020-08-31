Справа Шеремета: експертів, які займалися портретом Кузьменко, покарали – адвокат

Адвокат лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, повідомив, що після скарги захисту Кузьменко двох судових експертів притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Тараса Безпалого

Пряма мова: "Експертів (Юрія) Ірхіна і (Андрія) Семенця притягнули до дисциплінарної відповідальності за їх портретно-психологічну експертизу (єдиний доказ причетності Юлі Кузьменко до вбивства Павла Шеремета).

Не допоміг навіть візит Рувіна (керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін — ред.) перед засіданням комісії".

Що було раніше: 11 серпня Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

27 серпня з Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю.

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