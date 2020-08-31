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Справа Шеремета: експертів, які займалися портретом Кузьменко, покарали – адвокат

Понеділок, 31 серпня 2020, 17:10

Адвокат лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, повідомив, що після скарги захисту Кузьменко двох судових експертів притягнули до дисциплінарної відповідальності. 

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Тараса Безпалого 

Пряма мова: "Експертів (Юрія) Ірхіна і (Андрія) Семенця притягнули до дисциплінарної відповідальності за їх портретно-психологічну експертизу (єдиний доказ причетності Юлі Кузьменко до вбивства Павла Шеремета).

Не допоміг навіть візит Рувіна (керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін — ред.) перед засіданням комісії".

Що було раніше: 11 серпня Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

27 серпня з Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю.

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Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.

Теми: Справа Шеремета


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