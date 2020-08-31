Справа Шеремета: експертів, які займалися портретом Кузьменко, покарали – адвокат
Адвокат лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, повідомив, що після скарги захисту Кузьменко двох судових експертів притягнули до дисциплінарної відповідальності.
Джерело: Facebook-сторінка адвоката Тараса Безпалого
Пряма мова: "Експертів (Юрія) Ірхіна і (Андрія) Семенця притягнули до дисциплінарної відповідальності за їх портретно-психологічну експертизу (єдиний доказ причетності Юлі Кузьменко до вбивства Павла Шеремета).
Не допоміг навіть візит Рувіна (керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін — ред.) перед засіданням комісії".
Що було раніше: 11 серпня Кузьменко відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
27 серпня з Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, зняли електронний засіб контролю.
Читайте також: "Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП
Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді
Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- 18 серпня Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко вручили обвинувальні акти, адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугар відмовилися його отримувати.