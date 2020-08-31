МВД: Комиссия назвала экспертизу по Кузьменко объективной

Эксперты не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение экспертизы ходы подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщили во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии.

Источник: департамент коммуникации МВД со ссылкой на заседание ЦЭКК

Дословно: "Согласно заключению ЦЭКК, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. Стоит отметить, ЦЭКК оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур.

По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения".

Что было раньше: 31 августа адвокат Кузьменко сообщил, что после жалобы защиты Кузьменко двух судебных экспертов привлекли к дисциплинарной ответственности.

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