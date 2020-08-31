МВД: Комиссия назвала экспертизу по Кузьменко объективной
Эксперты не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение экспертизы ходы подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, сообщили во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии.
Источник: департамент коммуникации МВД со ссылкой на заседание ЦЭКК
Дословно: "Согласно заключению ЦЭКК, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. Стоит отметить, ЦЭКК оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур.
По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения".
Что было раньше: 31 августа адвокат Кузьменко сообщил, что после жалобы защиты Кузьменко двух судебных экспертов привлекли к дисциплинарной ответственности.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- 18 августа Андрею Антоненко и ЮлииК узьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.