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На борту рейсу на Ібіцу сталася бійка через відмову британців летіти в масках

Вівторок, 4 серпня 2020, 11:22

На борту рейсу авіакомпанії KLM на Ібіцу почалася бійка після того, як двоє пасажирів відмовилися вдягати маски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

Інцидент стався минулої п'ятниці після вильоту з Амстердама. На борту почалася бійка після того, як двоє британських відпочивальників відмовилися від вимоги вдягнути маски. Бійку зняли на відео інші пасажири.

В акаунті Instagram, який вперше розмістив відео в неділю вранці, стверджувалося, що один з пасажирів був англійцем і пив горілку.

На відео видно, що під час затримання одного з хуліганів пасажири притиснули його колінами до підлоги.

KLM заявила, що обидва чоловіки були затримані за допомогою інших пасажирів і пізніше були заарештовані іспанською поліцією після прибуття на Ібіцу.

"Два пасажири відмовилися вдягати маски, і вони турбували своїх попутників фізично і усно. Пілот повідомив місцевій владі, і після прибуття обидва пасажири були заарештовані. Безпека польоту не була порушена", - сказав представник авіакомпанії.

У компанії відзначили, що пасажирів перед посадкою перевіряли на наявність масок, а також повідомили, що під час польоту бортпровідники робили нагадування про необхідність носіння їх протягом усього польоту.

Маски є обов'язковими на рейсах KLM і в аеропортах Нідерландів.

Теми: карантинБританія


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