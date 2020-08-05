Зеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків "Вагнера" Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Джерело: Телеграм-канала Зеленського, пресслужба Лукашенка

Пряма мова Зеленського: "Провів телефонну розмову з президентом Лукашенком.

Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами".

Дослівно прес-служба Лукашенка: "Володимир Зеленський торкнувся в розмові питання затриманих в Білорусі бойовиків. Він поінформував, що вони брали участь в бойових діях на Донбасі, і українська прокуратура веде розслідування за цими фактами.

Олександр Лукашенко в свою чергу зазначив, що правоохоронні органи будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод".

Деталі: Хто був ініціатором дзвінка, жодна із пресслужб не вказала.

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