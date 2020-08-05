Зеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків "Вагнера" Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Джерело: Телеграм-канала Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів телефонну розмову з президентом Лукашенком.

Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами".

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