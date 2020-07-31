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Кремль чекає, що затриманих в Білорусі росіян скоро відпустять

П'ятниця, 31 липня 2020, 13:00

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі чекають, що затриманих в Білорусі в ніч на 29 липня росіян у найближчий час відпустять на свободу.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Ми сподіваємося, і навіть переконані, що в самий найближчий час наші білоруські колеги розберуться з цим інцидентом і відпустять російських громадян.

Безумовно, безпідставне затримання російських громадян, причому 33 громадян, не зовсім вкладається в параметри союзницьких відносин, це однозначно.

Саме тому ми сподіваємося, що в найближчий час цей інцидент буде з'ясовано нашими білоруськими союзниками і громадяни будуть відпущені".

Деталі: За словами Пєскова, Білорусь досі не представила інформації, що обгрунтовує затримання її громадян в сусідній країні.

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Як у Мінську грали Вагнера та якою була мета російських бойовиків у Білорусі

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.
  • У Росії заявляють, що група чоловіків направлялась до Стамбулу, Туреччина. 

Українська правда
Теми: РосіяБілорусьЛукашенкоПутінДонбас


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