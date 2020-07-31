Кремль чекає, що затриманих в Білорусі росіян скоро відпустять

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі чекають, що затриманих в Білорусі в ніч на 29 липня росіян у найближчий час відпустять на свободу.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Ми сподіваємося, і навіть переконані, що в самий найближчий час наші білоруські колеги розберуться з цим інцидентом і відпустять російських громадян.

Безумовно, безпідставне затримання російських громадян, причому 33 громадян, не зовсім вкладається в параметри союзницьких відносин, це однозначно.

Саме тому ми сподіваємося, що в найближчий час цей інцидент буде з'ясовано нашими білоруськими союзниками і громадяни будуть відпущені".

Деталі: За словами Пєскова, Білорусь досі не представила інформації, що обгрунтовує затримання її громадян в сусідній країні.

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