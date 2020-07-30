Кремль: Затриманих в Білорусі росіян офіційно не звинувачували в участі у війні на Донбасі

У Росії заявили, що не чули офіційних звинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни брали участь в бойових діях на південному сході України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Ми не чули таких звинувачень (в участі затриманих у Білорусі росіян в боях на Донбасі). Не було заяв з цього приводу".

Деталі: На прохання прокоментувати, якою буде реакція Росії в разі можливої ​​екстрадиції затриманих у Білорусі в Україну, оскільки половина обвинувачених є громадянами цієї країни, Пєсков сказав, що Кремль українське громадянство не визнає і що затримані – громадяни Росії.

Він також додав, що в Кремлі спочатку повинні зрозуміти, в чому їх обвинувачують.

Пєскова також запитали, чому затримані громадяни не переслідуються в РФ за участь в бойових діях на Донбасі і в Сирії. Прессекретар Путіна на це відповів, що йому не відомо, що саме це стало підставою для їх затримання.

Він також додав, що не має інформації про те, що ці громадяни воювали на Донбасі, але пообіцяв, що вони "будуть враховувати" заяву письменника Захара Прілєпіна, що серед затриманих є люди, з якими він був на сході України.

За словами Пєскова, в РФ приватні військові компанії знаходяться поза законом, а про їхнє існування він не чув.

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