Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль: Затриманих в Білорусі росіян офіційно не звинувачували в участі у війні на Донбасі

Четвер, 30 липня 2020, 14:08
Кремль: Затриманих в Білорусі росіян офіційно не звинувачували в участі у війні на Донбасі
Фото kp.ru

У Росії заявили, що не чули офіційних звинувачень у тому, що затримані в Білорусі росіяни брали участь в бойових діях на південному сході України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Ми не чули таких звинувачень (в участі затриманих у Білорусі росіян в боях на Донбасі). Не було заяв з цього приводу".

Деталі: На прохання прокоментувати, якою буде реакція Росії в разі можливої ​​екстрадиції затриманих у Білорусі в Україну, оскільки половина обвинувачених є громадянами цієї країни, Пєсков сказав, що Кремль українське громадянство не визнає і що затримані – громадяни Росії.

Він також додав, що в Кремлі спочатку повинні зрозуміти, в чому їх обвинувачують.

Пєскова також запитали, чому затримані громадяни не переслідуються в РФ за участь в бойових діях на Донбасі і в Сирії. Прессекретар Путіна на це відповів, що йому не відомо, що саме це стало підставою для їх затримання.

Він також додав, що не має інформації про те, що ці громадяни воювали на Донбасі, але пообіцяв, що вони "будуть враховувати" заяву письменника Захара Прілєпіна, що серед затриманих є люди, з якими він був на сході України.

За словами Пєскова, в РФ приватні військові компанії знаходяться поза законом, а про їхнє існування він не чув.

Читайте також: "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо": на білоруському ТБ показали затримання бойовиків  

Як у Мінську грали Вагнера та якою була мета російських бойовиків у Білорусі

Передісторія:  

  • 29 липня в Білорусі затримали понад 33-х іноземних громадян, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вважають, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії" президента Білорусі.
  • Імена багатьох із 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" – як учасників війни на Донбасі.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. Там затриманих бойовиків підозрюють у підготовці теракту.
  • У Міністерстві закордонних справ України вважають, що група бойовиків, затриманих у Білорусі, могла бути використана для дестабілізації ситуації в країні напередодні президентських виборів.
  • Рада нацбезпеки й оброни України пропонувала МЗС домагатися екстрадиції бойовиків групи "Вагнер". 
  • СБУ заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБілорусьУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Росія
"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
Розвідка Британії показала зміну риторики росЗМІ щодо заколоту групи Вагнера
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: