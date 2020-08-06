Біля Дюнкерка у контейнері з рисом знайшли 1,3 тонни кокаїну

Патруль французької митної служби з порту в Лоон-Пляж, поблизу Дюнкерка, виявив у контейнері з рисом 1,3 тонни кокаїну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Випадок стався цього понеділка, 3 серпня, повідомили про нього кілька днів потому.

Наркотики були заховані у контейнері, який прибув з Південної Америки, серед мішків з рисом, під час розвантаження. Правоохоронці припускають, що ця партія прибула з Суринаму.

"У Франції зрідка вилучають партії наркотиків вагою більше 1 тонни. Для Дюнкерка це рекорд", - кажуть у поліції.

Орієнтовна вартість забороненого вантажу становить мільйони євро: один грам кокаїну може перепродаватися за 60-70 євро.

Розслідування випадку проводитимуть у Ліллі.

Раніше у травні великий вантаж кокаїну вилучили у порту Гавра - 1,4 тонни.