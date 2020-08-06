Возле Дюнкерка в контейнере с рисом нашли 1,3 тонны кокаина

Патруль французской таможенной службы из порта в Лоон-Пляж, вблизи Дюнкерка, обнаружил в контейнере с рисом 1,3 тонны кокаина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Случай произошел в этот понедельник, 3 августа, сообщили о нем несколько дней спустя.

Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Южной Америки, среди мешков с рисом, их обнаружили во время разгрузки. Правоохранители предполагают, что эта партия прибыла с Суринама.

"Во Франции изредка изымают партии наркотиков весом более 1 тонны. Для Дюнкерка это рекорд", - говорят в полиции.

Ориентировочная стоимость запрещенного груза составляет миллионы евро: один грамм кокаина может перепродаваться за 60-70 евро.

Расследование случая будут проводить в Лилле.

Ранее в мае большой груз кокаина изъяли в порту Гавра - 1,4 тонны.