Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Дюнкерка в контейнере с рисом нашли 1,3 тонны кокаина

Четверг, 6 августа 2020, 09:36

Патруль французской таможенной службы из порта в Лоон-Пляж, вблизи Дюнкерка, обнаружил в контейнере с рисом 1,3 тонны кокаина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Случай произошел в этот понедельник, 3 августа, сообщили о нем несколько дней спустя.

Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Южной Америки, среди мешков с рисом, их обнаружили во время разгрузки. Правоохранители предполагают, что эта партия прибыла с Суринама.

"Во Франции изредка изымают партии наркотиков весом более 1 тонны. Для Дюнкерка это рекорд", - говорят в полиции.

Ориентировочная стоимость запрещенного груза составляет миллионы евро: один грамм кокаина может перепродаваться за 60-70 евро.

Расследование случая будут проводить в Лилле.

Ранее в мае большой груз кокаина изъяли в порту Гавра - 1,4 тонны.

Темы: Франциянаркотики
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Франция
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
В Кремле пригрозили "последствиями" после решения Франции дать дальнобойные ракеты Украине
Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: