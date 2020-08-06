Зеленський: Хочемо витримати режим тиші, гарантувати не можемо
Президент Володимир Зеленський визнає, що гарантувати постійне дотримання режиму припинення вогню ніхто не може, але українська сторона робить усе для завершення війни.
Джерело: відповідь Зеленського на запитання журналіста у місті Часів Яр на Донеччині
Деталі: Журналіст зазначив, що 10-ту добу тримається "тиша", і запитав, чому зараз "це спрацьовує", хоча раніше було 20 перемир’їв – і вони зривалися.
Пряма мова Зеленського: "Мені складно сказати і складно детально за 1 хвилину вам відповісти… В житті можливо все. Ми боремося за те, щоб режим (тиші) не порушувався – але може бути, це життя.
Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, що це був би зараз принциповий режим тиші – і ми би перейшли до наступних кроків, наступних етапів закінчення війни…
Там багато питань, багато проблем. Ми молимося Богу, ми вдячні нашим військовим, ми робимо забобони (постукав тричі – ред.), але ми хочемо витримати цей режим тиші, кожного дня не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо.
Гарантувати нічого не можемо. Але ми все робимо – як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі, так і на зустрічах Тристоронньої контактної групи у режимі відеоконференції. Будемо далі тримати кулаки".
Цьому передувало: Наприкінці липня Зеленський заявляв, що українська сторона буде робити все, щоб дотримуватися тотального припинення вогню на сході країни, а від Росії залежить, чи стримає вона незаконні збройні формування в ОРДЛО від обстрілів.
Передісторія:
- 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
- Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші".