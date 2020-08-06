Зеленський: Хочемо витримати режим тиші, гарантувати не можемо

Президент Володимир Зеленський визнає, що гарантувати постійне дотримання режиму припинення вогню ніхто не може, але українська сторона робить усе для завершення війни.

Джерело: відповідь Зеленського на запитання журналіста у місті Часів Яр на Донеччині

Деталі: Журналіст зазначив, що 10-ту добу тримається "тиша", і запитав, чому зараз "це спрацьовує", хоча раніше було 20 перемир’їв – і вони зривалися.

Пряма мова Зеленського: "Мені складно сказати і складно детально за 1 хвилину вам відповісти… В житті можливо все. Ми боремося за те, щоб режим (тиші) не порушувався – але може бути, це життя.

Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, що це був би зараз принциповий режим тиші – і ми би перейшли до наступних кроків, наступних етапів закінчення війни…

Там багато питань, багато проблем. Ми молимося Богу, ми вдячні нашим військовим, ми робимо забобони (постукав тричі – ред.), але ми хочемо витримати цей режим тиші, кожного дня не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо.

Гарантувати нічого не можемо. Але ми все робимо – як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі, так і на зустрічах Тристоронньої контактної групи у режимі відеоконференції. Будемо далі тримати кулаки".

Цьому передувало: Наприкінці липня Зеленський заявляв, що українська сторона буде робити все, щоб дотримуватися тотального припинення вогню на сході країни, а від Росії залежить, чи стримає вона незаконні збройні формування в ОРДЛО від обстрілів.

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