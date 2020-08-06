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Зеленський: Хочемо витримати режим тиші, гарантувати не можемо

Четвер, 6 серпня 2020, 12:08
Зеленський: Хочемо витримати режим тиші, гарантувати не можемо
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський визнає, що гарантувати постійне дотримання режиму припинення вогню ніхто не може, але українська сторона робить усе для завершення війни.

Джерело: відповідь Зеленського на запитання журналіста у місті Часів Яр на Донеччині

Деталі: Журналіст зазначив, що 10-ту добу тримається "тиша", і запитав, чому зараз "це спрацьовує", хоча раніше було 20 перемир’їв – і вони зривалися.

Пряма мова Зеленського: "Мені складно сказати і складно детально за 1 хвилину вам відповісти… В житті можливо все. Ми боремося за те, щоб режим (тиші) не порушувався – але може бути, це життя.  

Якби все залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, що це був би зараз принциповий режим тиші – і ми би перейшли до наступних кроків, наступних етапів закінчення війни…

Там багато питань, багато проблем. Ми молимося Богу, ми вдячні нашим військовим, ми робимо забобони (постукав тричі – ред.), але ми хочемо витримати цей режим тиші, кожного дня не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо.

Гарантувати нічого не можемо. Але ми все робимо – як в Україні, так і на зустрічах у Мінському форматі, так і на зустрічах Тристоронньої контактної групи у режимі відеоконференції. Будемо далі тримати кулаки".

Цьому передувало: Наприкінці липня Зеленський заявляв, що українська сторона буде робити все, щоб дотримуватися тотального припинення вогню на сході країни, а від Росії залежить, чи стримає вона незаконні збройні формування в ОРДЛО від обстрілів.

Передісторія:

  • 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
  • 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийДонбасвійнаМінські угоди
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