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Україна має довести провину "вагнерівців" для екстрадиції – Лукашенко

П'ятниця, 7 серпня 2020, 00:07

Білорусь видасть Україні затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", якщо Київ доведе їхню причетність до злочинів на Донбасі.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону

Пряма мова Лукашенка: "Навіть таке питання ніколи у мене не стояло (чи видасть Білорусь Україні російських бойовиків – ред.). І стояти, думаю, не буде. У нас є міжнародні угоди з Україною та Росією.

Суть полягає в тому, що генеральний прокурор України, генеральний прокурор Білорусі, Росії, правоохоронні системи в контакті, вони й працюють, я Зеленському про це сказав, над тим, щоб була чітка картина.

Ніхто нікого не видає, поки не встановлять провину. А країна, яка робить запит (на екстрадицію – ред.), повинна довести провину цих людей. Що цей вбив цього, що стріляли, і так далі, і таке інше".

Що було раніше:

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

  • 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
  • У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
  • 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.

Роман Петренко, УП
Теми: УкраїнаБілорусьЛукашенкоВагнерДонбас


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