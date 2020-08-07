Україна має довести провину "вагнерівців" для екстрадиції – Лукашенко

Білорусь видасть Україні затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", якщо Київ доведе їхню причетність до злочинів на Донбасі.

Джерело: Лукашенко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону

Пряма мова Лукашенка: "Навіть таке питання ніколи у мене не стояло (чи видасть Білорусь Україні російських бойовиків – ред.). І стояти, думаю, не буде. У нас є міжнародні угоди з Україною та Росією.

Суть полягає в тому, що генеральний прокурор України, генеральний прокурор Білорусі, Росії, правоохоронні системи в контакті, вони й працюють, я Зеленському про це сказав, над тим, щоб була чітка картина.

Ніхто нікого не видає, поки не встановлять провину. А країна, яка робить запит (на екстрадицію – ред.), повинна довести провину цих людей. Що цей вбив цього, що стріляли, і так далі, і таке інше".

Що було раніше:

Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.

3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.

Офіс генпрокурора наразі готує документи на екстрадицію.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія: