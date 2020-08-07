Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський: Із військовими інколи треба випити, що я і роблю

П'ятниця, 7 серпня 2020, 12:56
Фото пресслужби президента

Президент Володимир Зеленський заявляє, що у поїздці вздовж лінії розмежування в Донецькій області ночував із бійцями, спілкувався, їв і пив із ними, аби зрозуміти обстановку.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у місті Мар'їнка, трансляція Офісу президента

Деталі: Володимир Зеленський уже другий день перебуває в Донецькій області, аби подивитися стан військових вздовж контактної лінії. Напередодні він спілкувався з представниками ЗМІ у місті Часів Яр, говорив про перемир'я.

Тепер Зеленський розповів, що ночував у домівці в розташуванні бійців Об’єднаних сил.

Про поїздку: "Проїхали більше 100 кілометрів вздовж контактної лінії. Їли з хлопцями, ночували. Хочу поспілкуватися, зрозуміти, як усе контрольовано… Сьогодні будемо їздити до 8-ї чи 9-ї вечора, потім вночі будемо повертатися в Київ. Я хочу ще приїхати – думаю, ще за два рази я об’їду всі важливі об’єкти. За два рази, я думаю, всі 410 кілометрів лінії проїдемо".

Про враження: "Ніхто нічого не збирається здавати. У нас сильна, потужна армія.

Разом поїли, поспілкувалися. Годують наших дуже потужно. Я навіть здивований, що військові у гарній формі, я не міг з’їсти весь обсяг їжі. Це дуже багато: як кажуть, "перше, друге і компот". Усе було: і печиво, і вафлі. А хто не наїсться, той може вночі, о 10-11-й, як кажуть хлопці, ще й бутріки з’їсти...

Вони дивуються, кажуть: раніше так не приїжджали, не ночували. Ми другий раз приїжджаємо. Перший раз теж провели два дні в Золотому, ночували там…

Щоб зрозуміти все, що відбувається, треба говорити з військовими, треба говорити з цивільними, треба з людьми їсти, жити, скажу відверто – іноді випити, щоб зовсім було все відверто. Я, в принципі, так і роблю. ну, і можна переночувати також".

Зеленський за столом із бійцями, Донецька область, 06.08.2020
Зеленський за столом із бійцями, Донецька область, 06.08.2020
Фото Пресслужби президента

Передісторія:

  • Режим "тиші" на Донбасі загалом тримається вже 12-ту добу.
  • 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
  • 26 липня президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
  • Однак за перший день "повного і всеосяжного" перемир’я на Донбасі командування Об’єднаних сил України нарахувало три обстріли (з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї), а спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму "тиші". 

Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США

На COVID захворіли ще 103 дитини і стало багато складних випадків – Степанов

Одразу два антирекорди COVID в Україні: 1 453 хворих і 33 померлих за добу

Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку

Новини 6 серпня: запрошення від Лукашенка, підвищення зарплат

інфографікаРейтинг "Слуги народу" продовжує падати, наближається до 25%

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем
Єрмак сподівається на новий обмін із ОРДЛО скоро, а списки кримських татар – у Путіна
Лукашенко про Зеленського: Володя – хороший
Останні новини
13:17
Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем
13:13
"Нова пошта" відкриває новий сортувальний центр поблизу Харкова
12:58
фото СБУ затримала ексвійськового: закликав сепаратистів до бойових дій
12:56
фотоЗеленський: Із військовими інколи треба випити, що я і роблю
12:55
Які послуги при пологах мають бути безоплатними. Пояснює Нацслужба здоров'я
12:50
Національний банк отримав нового заступника Шевченка
12:28
У Польщі вперше понад 800 нових хворих на коронавірус
12:18
Concert.ua оштрафували на 700 тисяч гривень через перешкоджання перевіркам
12:17
На столичному підприємстві "Київхліб" спалах COVID-19
12:13
Єрмак сподівається на новий обмін із ОРДЛО скоро, а списки кримських татар – у Путіна
Усі новини...