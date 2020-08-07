Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Путін і Лукашенко поговорили про затриманих у Білорусі "вагнерівців"

П'ятниця, 7 серпня 2020, 14:50

Президенти Білорусі і Росії - Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили по телефону ситуацію із затриманими в Білорусі бойовиками "Вагнера".

Джерело: пресслужба Кремля

Дослівно: "Проведено обмін думками у зв'язку з недавнім затриманням на території республіки 33 російських громадян.

Висловлена ​​впевненість, що ситуація, яка виникла, буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн".

Деталі: Під час розмови Путін заявив Лукашенко, що "російська сторона зацікавлена ​​в збереженні в Білорусії стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці".

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

Теми: БілорусьЛукашенкоВагнерПутінРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Харків потрапив у "червону зону", а Тернопіль став "зеленим"

Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем

Американський Мін'юст вимагає конфіскувати у Коломойського нерухомість у США

На COVID захворіли ще 103 дитини і стало багато складних випадків – Степанов

Одразу два антирекорди COVID в Україні: 1 453 хворих і 33 померлих за добу

Мін’юст США звинуватив Коломойського в крадіжках та відмиванні мільярдів з Приватбанку

Усі новини...
Білорусь
У Мінську затримали діджеїв провладного свята: ввімкнули "Перемен" Цоя
Україна має довести провину "вагнерівців" для екстрадиції – Лукашенко
Венедіктова заявила, що готує запит до Білорусі на видачу "вагнерівців"
Останні новини
14:55
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:50
Путін і Лукашенко поговорили про затриманих у Білорусі "вагнерівців"
14:32
Зеленський відповів на петицію про Києво-Печерську лавру для УПЦ МП
14:28
Bolt запустив прокат електросамокатів у Києві: ціни, локації
14:03
Поліція Кіпру допитала росіянина, корабель якого привіз селітру, що вибухнула у Бейруті – ЗМІ
13:54
Освітянам можуть доплачувати за дистанційну роботу – МОН
13:46
Для безпеки пасажирів Укрзалізниця запустить у поїзди охорону
13:40
У ЄС нагадали Україні про необхідність відновити конкурси на держслужбу
13:29
Харків потрапив у "червону зону", а Тернопіль став "зеленим"
13:21
Україна домовляється про 3-5 ділянок розведення на Донбасі – Єрмак
Усі новини...