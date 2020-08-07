Путін і Лукашенко поговорили про затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Президенти Білорусі і Росії - Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили по телефону ситуацію із затриманими в Білорусі бойовиками "Вагнера".

Джерело: пресслужба Кремля

Дослівно: "Проведено обмін думками у зв'язку з недавнім затриманням на території республіки 33 російських громадян.

Висловлена ​​впевненість, що ситуація, яка виникла, буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн".

Деталі: Під час розмови Путін заявив Лукашенку, що "російська сторона зацікавлена ​​в збереженні в Білорусії стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці".

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