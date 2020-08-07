Путін і Лукашенко поговорили про затриманих у Білорусі "вагнерівців"
Президенти Білорусі і Росії - Олександр Лукашенко і Володимир Путін обговорили по телефону ситуацію із затриманими в Білорусі бойовиками "Вагнера".
Джерело: пресслужба Кремля
Дослівно: "Проведено обмін думками у зв'язку з недавнім затриманням на території республіки 33 російських громадян.
Висловлена впевненість, що ситуація, яка виникла, буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн".
Деталі: Під час розмови Путін заявив Лукашенко, що "російська сторона зацікавлена в збереженні в Білорусії стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці".
Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
- 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
- Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
- 3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків. Офіс генпрокурора наразі готує документи на екстрадицію.