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Мінюст продає в’язницю за 3,5 км від моря

П'ятниця, 7 серпня 2020, 15:32
Мінюст продає в’язницю за 3,5 км від моря

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що одним із наступних лотів "великого розпродажу в‘язниць" стане колонія №51 в Одесі.

Джерело: Facebook-сторінка міністра

Дослівно: "Під час запуску "Великого розпродажу в‘язниць" запитували, що буде наступним лотом після об’єкту у Коцюбинському?

Відповідаємо: є одразу кілька майже готових лотів.

Ось один із них:

  • колонія 51, розташована у місті Одеса, на Люстдорфській дорозі, 9
  • площа земельної ділянки: 5,983 Га
  • площа будівель: 14 482 м2
  • відстань до центру: 4 км
  • відстань до моря: 3,5 км

Деталі: За словами міністра, колонія постраждала у травні 2019 року під час бунту засуджених, які її підпалили. Через пожежу більшість будівель стали непридатними для використання.

Малюська додав, що кошти від продажу направлять на розбудову нової в’язничної інфраструктури та до держбюджету.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: Мін'юств'язницяОдесаМалюська
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