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"Вагнерівці" в Білорусі: в РФ заявили, що це провокація "третьої країни"

Субота, 8 серпня 2020, 03:38
Вагнерівці в Білорусі: в РФ заявили, що це провокація третьої країни

Ситуація з російськими бойовиками ПВК Вагнера, затриманими в Білорусі, спровокована з третьої країни, щоб ускладнити відносини Москви і Мінська.

Джерело: РБК з посиланням на заяву, яку зробив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев

Пряма мова: "Сьогодні представлені переконливі факти, що підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі".

Деталі: За його словами, російські дипломати 6-7 серпня зустрілися із затриманими росіянами, "які як і раніше не розуміють причин свого затримання, як і пред'явлених звинувачень у приготуванні до участі в масових заворушеннях".

На думку Мезенцева, перевірка Слідчого комітету Росії підтвердить "замовний характер масштабної афери, в яку були втягнуті" росіяни.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіяВагнер
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