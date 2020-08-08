"Вагнерівці" в Білорусі: в РФ заявили, що це провокація "третьої країни"

Ситуація з російськими бойовиками ПВК Вагнера, затриманими в Білорусі, спровокована з третьої країни, щоб ускладнити відносини Москви і Мінська.

Джерело: РБК з посиланням на заяву, яку зробив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев

Пряма мова: "Сьогодні представлені переконливі факти, що підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі".

Деталі: За його словами, російські дипломати 6-7 серпня зустрілися із затриманими росіянами, "які як і раніше не розуміють причин свого затримання, як і пред'явлених звинувачень у приготуванні до участі в масових заворушеннях".

На думку Мезенцева, перевірка Слідчого комітету Росії підтвердить "замовний характер масштабної афери, в яку були втягнуті" росіяни.

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