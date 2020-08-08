"Вагнерівці" в Білорусі: в РФ заявили, що це провокація "третьої країни"
Ситуація з російськими бойовиками ПВК Вагнера, затриманими в Білорусі, спровокована з третьої країни, щоб ускладнити відносини Москви і Мінська.
Джерело: РБК з посиланням на заяву, яку зробив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев
Пряма мова: "Сьогодні представлені переконливі факти, що підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі".
Деталі: За його словами, російські дипломати 6-7 серпня зустрілися із затриманими росіянами, "які як і раніше не розуміють причин свого затримання, як і пред'явлених звинувачень у приготуванні до участі в масових заворушеннях".
На думку Мезенцева, перевірка Слідчого комітету Росії підтвердить "замовний характер масштабної афери, в яку були втягнуті" росіяни.
Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
- 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
- Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
- 3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків. Офіс генпрокурора наразі готує документи на екстрадицію.